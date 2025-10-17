El “Baile de las Rosas”, una velada con causa

La Fundación Jaime Enrique Michel Velasco prepara una noche de música, baile y solidaridad con el “Baile de las Rosas”, evento con causa que se realizará el sábado 18 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, en el Salón de Eventos Especiales de Expo Guadalajara.

Bajo un ambiente inspirado en las décadas de los años 60, 70 y 80, la velada contará con la presentación en vivo de la reconocida Orquesta de Enrique Reyes, además de una cena gourmet, rifas y sorpresas para los asistentes. Se espera la participación de más de 400 personas, quienes podrán disfrutar de una experiencia temática y nostálgica.

El propósito central del evento va más allá del entretenimiento: recaudar fondos para la adquisición de una unidad móvil de extracción sanguínea, que permitirá fortalecer las campañas de donación voluntaria y altruista de sangre en la comunidad.

La fundación extendió la invitación a empresas, organizaciones y público en general a sumarse de distintas formas: adquiriendo mesas corporativas para 10 personas con un costo de 25 mil pesos, boletos individuales por dos mil 500 pesos o realizando aportaciones económicas libres, además de difundir la iniciativa entre sus redes de contacto.

El “Baile de las Rosas” busca consolidarse como un referente de participación social en Guadalajara, combinando la nostalgia musical con una causa que salva vidas. “Más allá de la música y el glamour, este evento representa un compromiso humano con la salud y la solidaridad”, destacó la organización en su convocatoria.

Los interesados en asistir o colaborar pueden realizar sus reservaciones vía WhatsApp al 33 1977 9062 o 33 1452 4367, así como consultar la página oficial de la fundación en Facebook. El cupo es limitado y se contará con espacios VIP.

Una noche para bailar, compartir y donar, donde cada paso en la pista será un gesto de esperanza.