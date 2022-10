La Secretaría de Transporte (Setran) informó que los usuarios del transporte público podrán recargar su tarjeta de Mi Movilidad” y “Mi Pasaje” a través de su teléfono celular mediante la aplicación “Mi Saldo”. Sin embargo, además de las quejas por las altas comisiones que cobrará por cada abono, los usuarios han reportado distintas fallas, además de que no se podrá cumplir el objetivo de aumentar el número de personas que pagan el camión con tarjeta, ya que de momento hay desabasto de plásticos.

“Tu dispositivo no es compatible con esta versión”, es la leyenda que le apareció a Alejandra López al momento de querer descargar la aplicación. Al igual que ella, cientos de usuarios reportan la misma situación.

“¿Con qué celular es compatible?” pregunta Tanya Rosales en la publicación que realizó la Secretaría de Transporte para anunciarla nueva opción. Mientras que Aisllyn Mendoza afirma que desde hace seis meses que no puede instalar la aplicación, pese a recomendaciones de usuarios de que instale la tecnología NFC.

Leonardo Mendoza, otro usuario, cuenta que realizó una recarga antier. “Pero hoy (ayer) al querer utilizarla el lector la rechazó y apareció ‘saldo insuficiente’, acudí a un módulo de atención y como siempre pasa nadie sabe nada”.

Otro problema es que se lanzó la opción pero los usuarios reportan que hay escasez de tarjetas de prepago.

“¿Saben cuándo habrán de nuevo disponibles tarjetas amarillas? Llevamos semanas esperándolas también y en todos lados están agotadas”, pregunta Daniela Rodríguez. Al respecto, la Setran comparte en una publicación que “ha habido una desabasto general de tarjetas debido a la insuficiencia a nivel mundial de chips para su fabricación, pero se está trabajando en una solución y se espera que en los próximos días los módulos vuelvan a contar con tarjetas”.

Respecto a estas quejas, se solicitó entrevista con la Setran sobre lo siguiente:

1. ¿Por qué no se compró la aplicación para evitar trasladar el costo de la comisión a los usuarios?

2. La aplicación no se puede descargar en todos los teléfonos celulares. Por cuál motivo, y si es que se va a solucionar. En caso de que no, indicar exactamente con cuáles modelos de teléfonos celulares funciona.

JM