Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo recibirán el primer pago las beneficiarias?

La Pensión de Mujeres Bienestar se ha convertido en una de las principales estrategias sociales del Gobierno de México en 2025, orientada a reconocer y apoyar económicamente a mujeres adultas mayores. Este programa, que comenzó a aplicarse a inicios de año, busca reducir la desigualdad económica y visibilizar el aporte no remunerado que muchas mujeres han hecho a lo largo de su vida en el hogar y la comunidad.

Dirigido específicamente a mujeres de 60 a 64 años, el apoyo consiste en un depósito bimestral de 3 mil pesos, entregado a través de la Tarjeta del Bienestar. Una vez que la beneficiaria cumple 65 años, se incorpora automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , cuyo monto actual asciende a seis mil 200 pesos cada dos meses.

¿Cuándo será el primer pago?

La Secretaría de Bienestar informó que la entrega de tarjetas para las nuevas beneficiarias se llevará a cabo del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025 , en los módulos oficiales distribuidos por todo el país. Las mujeres registradas recibirán un mensaje de texto (SMS) con la fecha, hora y lugar donde deberán acudir para recoger su tarjeta.

Quienes finalicen su registro en esta etapa podrán recibir su primer pago en noviembre de 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, siendo este el último depósito del año.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta?

Para recoger la tarjeta es necesario acudir al módulo asignado con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (original y copia): INE, pasaporte u otro documento con fotografía.

Talón morado del registro de solicitud, entregado al momento de inscribirse en el programa.

La entrega será presencial y personalizada. Para ubicar tu módulo o resolver cualquier duda, puedes visitar el sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar o comunicarte al 800 639 42 64 (Línea del Bienestar).

Con más de 2.9 millones de mujeres inscritas hasta agosto de 2025, la Pensión de Mujeres Bienestar se perfila como una herramienta clave para dignificar y respaldar a las mujeres en esta etapa de vida.

EE