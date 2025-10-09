La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de huachicol o hidrocarburo robado en el municipio de Degollado.

Fueron los elementos federales, junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes cumplimentaron una orden de cateo otorgada, donde se aseguró el petrolífero.

Elementos militares localizaron huachicol

Según la carpeta de investigación, al realizar recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado Tarimoro, del municipio referido, elementos militares localizaron una bodega donde se observaban, desde el exterior, varios contenedores que desprendían un fuerte olor a hidrocarburo y diversas mangueras que derivaban a cuatro tomas clandestinas.

Huachicol fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal

Estos hechos se hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal, que brindó apoyo para hacer valer el cateo. En el lugar se inhabilitaron las tomas clandestinas, se aseguraron siete mil 200 litros de hidrocarburo, diversos contenedores y varias mangueras. Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente.

Datos proporcionados vía transparencia indican que Degollado es el municipio con más ordeñas de combustible localizadas en el país desde el año anterior.

