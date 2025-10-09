La Secretaría de Salud informó que la vacuna BCG, para prevenir formas graves de tuberculosis en recién nacidos, fue liberada y estará disponible para su aplicación en un plazo estimado de 15 días, es decir, casi al final del mes.

Detalló que desde este miércoles inició la distribución del biológico en todas las unidades de salud del país, pero sin especificar cuál es el número de dosis que estarán disponibles.

Desde mediados de 2025 se reportó el desabasto de esta vacuna, con reportes en Guanajuato, Colima, Baja California y Nuevo León.

El 29 de julio, el secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que la culpa fue del laboratorio que la suministra a México, ya que cambió su sede de producción en India y, por ende, la Cofepris debía expedir un nuevo permiso sanitario, con lo cual se prolongaría cuatro semanas más la demora, es decir, esperaban la llegada de la vacuna BCG a las unidades médicas al mes siguiente.

"Ya tenemos 3 millones 400 mil vacunas de BCG, actualmente, en Cofepris para que puedan ser liberadas. Nos alcanza para dos años de vacunación de los niños", dijo hace dos meses el titular de la Ssa.

Sin embargo, ayer la Ssa dijo que hasta finales de octubre estará disponible para la aplicación en recién nacidos y menores rezagados.

