Pensión Mujeres Bienestar: ¿En dónde se recoge la tarjeta de pagos?

Cerca de dos millones de derechohabientes recibirán en octubre sus tarjetas de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar; conoce dónde recoger el plástico

El Informador

La Pensión Mujeres Bienestar tiene el objetivo de brindar certeza económica a las mujeres de edad avanzada en México, previo a su incorporación a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores. ESPECIAL

El Gobierno de México anunció que a partir de este martes 7 de octubre y hasta los primeros días de noviembre se entregarán tarjetas de pago a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, es decir, a aquellas que se inscribieron en el mes de agosto.

En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dijo que durante este periodo se entregarán casi 2 millones de tarjetas del Banco del Bienestar, en donde las derechohabientes podrán recibir depósitos bimestrales de 3 mil pesos.

¿En dónde entregan la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

La dispersión de las tarjetas de pagos se llevará a cabo en los Módulos del Bienestar distribuidos en la República mexicana. A través de un mensaje SMS a sus teléfonos celulares, las nuevas beneficiarias serán notificadas del día, la hora y el lugar exacto para recoger el plástico.

A la cita deberán acudir con una identificación oficial vigente (original y copia) y el talón morado de recibo que se les dio el día de registro. En el lugar se les tomará una fotografía y se les entregará la tarjeta en un sobre cerrado.

El módulo en el que se debe recoger la tarjeta puede ubicarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar tiene el objetivo de brindar certeza económica a las mujeres de edad avanzada en México, previo a su incorporación a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Consejos para recoger tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar

  • Llega con tiempo
  • Lleva copia extra de los documentos
  • Evita intermediarios que ofrezcan "gestiones" y usa únicamente los canales oficiales para confirmar horarios y módulos.

Con información de SUN

