En honor a la llegada del Papa León XIV, quien llegó al Vaticano el 08 de mayo pasado, la Virgen de Zapopan llevará plasmado en su vestido el escudo del pontífice.

También lleva plasmada en su capa un ancla que simboliza el "Año de la Esperanza" del Jubileo 2025, así como tres círculos que representan a "Dios padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo" de la Santísima Trinidad.

"El cántico de las criaturas", cántico religioso cristiano compuesto por San Francisco de Asís, cumple este año 800 años de su creación, y es por ello que también ha sido bordado en el vestuario de Nuestra Señora de la Expectación con una luna y sus estrellas, el agua y el fuego que representan el cántico.

Lleva 18 flores bordadas a manera de detalle por la devoción del Día de la Virgen María, que se celebra el 18 de diciembre.

Lo anterior, simboliza en el ajuar de la virgen los jubileos celebrados este año en la iglesia católica: el Jubileo de la Esperanza y el Jubileo Universal, así como el Jubileo de la Orden Franciscana ya mencionado, siendo este el Cántico de las Criaturas, que transmiten la evangelización tanto de los frailes seguidores de San Francisco de Asís, como de la iglesia católica en general, explicó el padre rector de la Basílica de Zapopan, Fray Roberto Ibarra.

"El dar a conocer el vestido que llevará en la Romería la Virgen de Zapopan es muy importante, puesto que es la expresión física, visible de un acto de fe", añadió el padre rector.

Todo fue bordado a mano en hilo de oro por Enrique Valencia, en un fondo de raso color palo de rosa, color que, afirmó, representa la caridad y alegría de La Generala.

"Gracias a la Basílica de Zapopan por la oportunidad que me dieron de hacerle su vestuario este año, hecho con mucho cariño para la Virgen", manifestó Enrique.

Sus bandas han sido confeccionadas en terciopelo, y su cabello ha sido peinado con rizos elegantes, que serán adornados con un sombrero en color beige con detalles dorados elaborado por Juan Cortés.

Su rebozo "alteño" fue elaborado por el artesano originario de Tepatitlán, Jorge Armando Vázquez, acreedor del Galardón Jalisco y Arte Indígena 2024.

Los hermanos franciscanos detallaron que el resto de sus accesorios fue donado por diferentes personas. Por ejemplo, el orfebre Leo Flores donó la joyería en oro basado en la corona pontificia: su bastón de mando, fistones, las llaves de Guadalajara y Zapopan y su cetro de reina en honor al cetro de 1954.

Sus collares y el detalle que lleva su sombrero han sido donados "con mucha devoción" por personas que han decidido quedar en el anonimato.

Así, la Virgen de Zapopan será vestida con este ajuar para realizar su recorrido de regreso a la Basílica de Zapopan, luego de haber visitado las distintas iglesias y parroquias de la Metrópoli desde el pasado mes de mayo, cerrando sus visitas con la misa de bienvenida que habrá de celebrar el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, hacia las 11 de la mañana del próximo 12 de octubre, en el atrio de la Basílica de Zapopan.

