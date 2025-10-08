Este viernes se llevará a cabo en Puente Grande, Jalisco, la audiencia en la cual se determinará si el ex futbolista de Chivas, Omar "N", es o no vinculado a proceso por el delito de abuso sexual de menores por que se le señala.

Al respecto, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que, pese a conocer al exfutbolista y haber sido una reconocida figura del futbol en su época como jugador, si resulta responsable de los hechos por los cuales se le señalan, habrá de pagar por ellos, pues en Jalisco no se encubre a quienes han cometido un delito.

"Yo conozco a Omar hace dos o tres años. Yo soy Chiva de corazón y Omar es un ídolo del fútbol, pero si cometió un delito de abuso sexual infantil, tiene que pagarla. Aquí en Jalisco no se protege a nadie, ni por su historia en el futbol, ni por los goles que metió, ni por ser un ídolo de la afición. Aquí en Jalisco el que la hace, la paga", afirmó el mandatario estatal.

El Gobernador dijo desconocer si la FIFA ha tomado alguna decisión respecto a si se le revocará o no el nombramiento que se le ha dado como "embajador mundialista" de cara al Mundial de Futbol 2026 que tendrá varios partidos en México (y en Guadalajara). Sin embargo, señaló, desde lo que corresponde al Estado, Omar "N" no podrá continuar como embajador de la Copa Jalisco, donde ha figurado por lo menos en los últimos seis años.

PUEDES LEER: Inaugura Telcel su Centro de Atención número 50 en Plaza Las Torres

"Si Omar cometió ese delito, lo va a tener que pagar en la cárcel. Y él ya no puede ser embajador de la Copa Jalisco, ya no", finalizó el mandatario estatal respecto al caso.

Apenas el lunes el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, revelaba que el exintegrante de la Selección Mexicana de Futbol enfrenta más acusaciones en su contra. "La denuncia fue presentada este mismo año, hace un par de meses, y no es por un solo caso, es por varios", afirmó el secretario respecto de los señalamientos que pesan sobre el exfutbolista de 45 años.

YC