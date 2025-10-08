Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 8 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 9 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

