Después de varios años, regresa la licencia de conducir permanente en CDMX, pero no como la conocíamos. En el pasado, el trámite era sencillo: agendabas una cita en el macromódulo, pagabas, te tomaban la foto y en cuestión de minutos ya tenías tu licencia en mano.Ahora el proceso cambió. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) busca que los nuevos conductores estén más familiarizados con la cultura vial y el reglamento de tránsito, por eso se ha implementado un examen obligatorio antes de obtener la licencia de conducir permanente.Uno de los cambios que más ha generado debate es la aplicación del examen teórico de manejo.Este examen tiene como objetivo evaluar los conocimientos básicos de tránsito y seguridad vial de los solicitantes, garantizando que quienes obtengan la licencia estén preparados para conducir en la ciudad.Aunque a muchos les parece un trámite tedioso, no hay de qué preocuparse la realidad es que el examen de conducir es más sencillo de lo que crees.De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI):Aunque tuviéramos las respuestas, no te las compartiríamos, pero sí te podemos ayudar para que te prepares estudiando los temas base de la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX y el Reglamento de Tránsito.Estos son los puntos más importantes que debes dominar:Además de hacerlo de forma presencial, puedes realizar el examen de licencia de conducir permanente en línea desde tu celular o computadora.No lo dejes para el último momento porque conforme se acerque la fecha, los sistemas y los macromódulos podrían saturarse.