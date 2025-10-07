Paquetazo 3×1: ¿Qué pasa si no hago el cambio de placas en 2025?

El cambio de placas es un procedimiento obligatorio para el 70% del parque vehicular de Jalisco durante el 2025, por ende, de acuerdo con las autoridades, no realizarlo implicará la aplicación de sanciones.

En una entrevista brindada a medios de comunicación, el comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe, anticipó que los castigos comenzarán a aplicarse a partir del primer día del 2026.

¿Qué pasa si no hago el canje de placas en Jalisco?

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, informó que el canje de placas tendrá un costo el próximo año e implicará una multa por incumplimiento.

El costo de las nuevas placas, sumado al de la sanción económica por no haber hecho el cambio a tiempo, podría superar los 3 mil pesos.

Además, los vehículos que no cuenten con los modelos de placas más recientes, no podrán circular en el estado.

En este escenario, extendió una invitación a los propietarios de vehículos para que aprovechen el esquema de Paquetazo 3×1, el cual permite el canje gratuito de láminas y la verificación vehicular únicamente con el pago del refrendo.

De acuerdo con las autoridades, los propietarios con placas de diseños "Maguey", "Gota" y "Minerva" deben realizar el cambio. De este modo, para el 2026, todos los vehículos que circulen en el estado deberán portar los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas".

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

