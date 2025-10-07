Martes, 07 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Paquetazo 3×1: ¿Qué pasa si no hago el cambio de placas en 2025?

El secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, informó sobre las sanciones para los propietarios que no cambien de placas a tiempo

Por: El Informador

Para el 2026, todos los vehículos que circulen en Jalisco deberán portar los diseños de placas más recientes: “Collage” y “Cabañas”. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

Para el 2026, todos los vehículos que circulen en Jalisco deberán portar los diseños de placas más recientes: “Collage” y “Cabañas”. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

El cambio de placas es un procedimiento obligatorio para el 70% del parque vehicular de Jalisco durante el 2025, por ende, de acuerdo con las autoridades, no realizarlo implicará la aplicación de sanciones.

En una entrevista brindada a medios de comunicación, el comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe, anticipó que los castigos comenzarán a aplicarse a partir del primer día del 2026.

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: ¿En dónde se recoge la tarjeta de pagos?

¿Qué pasa si no hago el canje de placas en Jalisco?

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, informó que el canje de placas tendrá un costo el próximo año e implicará una multa por incumplimiento.

El costo de las nuevas placas, sumado al de la sanción económica por no haber hecho el cambio a tiempo, podría superar los 3 mil pesos.  

Además, los vehículos que no cuenten con los modelos de placas más recientes, no podrán circular en el estado.

Mira esto: Fiestas de Octubre 2025: ¿Qué artistas se presentan esta semana?

En este escenario, extendió una invitación a los propietarios de vehículos para que aprovechen el esquema de Paquetazo 3×1, el cual permite el canje gratuito de láminas y la verificación vehicular únicamente con el pago del refrendo.

De acuerdo con las autoridades, los propietarios con placas de diseños "Maguey", "Gota" y "Minerva"  deben realizar el cambio. De este modo, para el 2026, todos los vehículos que circulen en el estado deberán portar los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas".

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

Lee también: CURP biométrica: ¿Qué documentos se necesitan para tramitarla?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones