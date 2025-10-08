CCIJ y Gobierno del Estado lanzan consulta regional sobre el T-MEC

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), en colaboración con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Secretaría de Desarrollo Económico y el Gobierno del Estado de Jalisco, ha decidido llevar a cabo una consulta abierta para escuchar las inquietudes y propuestas de los sectores productivos y sociales de nuestra región.El CCIJ dijo que ante la inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es crucial que como estado y país desempeñemos un papel activo y comprometido en estas negociaciones."Esta consulta no solo es una oportunidad, sino una necesidad imperante para recabar información clave sobre el impacto del T-MEC en Jalisco. Identificar riesgos y oportunidades es fundamental para fortalecer la postura de México en las negociaciones. En este contexto, es vital que la voz de las y los jaliscienses sea escuchada", dijo el organismo empresarial que encabeza Antonio Lancaster Jones.La consulta se realizará desde el 8 de octubre hasta el 25 de octubre y se prevé la participación a empresas, trabajadores, instituciones académicas y todos aquellos que juegan un papel esencial en el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la región en la siguiente liga: https://www.ccijconsultatmec.com/"La participación activa de todos los sectores es crucial. A través de sus aportaciones, podremos identificar los retos y oportunidades reales que enfrentan nuestras empresas y comunidades. Cada opinión cuenta y la experiencia de cada ciudadano puede influir directamente en las decisiones estratégicas que definirán el futuro económico y comercial de México", añadió el CCIJ."En este sentido, nuestro papel como estado va más allá de ser un simple observador; debemos ser arquitectos de una agenda que refleje nuestras necesidades y aspiraciones".Las respuestas obtenidas en esta consulta servirán como insumos esenciales para las mesas de trabajo sectoriales, contribuyendo a construir una estrategia sólida, informada e incluyente para el futuro del T-MEC.Estas no solo serán presentadas el 29 de octubre, sino que también servirán como un testimonio del compromiso de Jalisco con un desarrollo económico sostenible y equitativo, que beneficie a todos los sectores de la sociedad.NA