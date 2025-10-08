Inaugura Telcel su Centro de Atención número 50 en Plaza Las Torres

Con el objetivo de estar más cerca de los clientes, este miércoles Telcel inauguró su Centro de Atención número 50 en la región Occidente y el 23 en la zona metropolitana de Guadalajara, el cual se ubica en Plaza Las Torres.

"Nos habíamos detenido un poquito en la apertura de nuevos centros por diferentes motivos y circunstancias y por fin ya estamos abriendo el número 50", comentó Hugo León Gastelum, director regional Occidente de Telcel.

El directivo comentó que para el próximo año la empresa contempla abrir otros Centros de Atención en la región Occidente, que contempla los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima.

"Los formatos son un poco distintos, nos estamos actualizando, nos estamos modernizando", precisó.

En los Centros de Atención se reciben en promedio entre 3 mil a 4 mil personas dependiendo de la ubicación.

León Gastelum aseguró que Telcel se ha distinguido por ser la compañía de telefonía celular con la mayor cobertura y la máxima velocidad con red 5G.

"Ese ha sido nuestro diferenciador más importante y el mercado lo reconoce por eso. También hemos hecho esfuerzos importantes por distinguirnos por la atención, brindar la mejor asesoría que todos nuestros clientes encuentran todas las soluciones de telecomunicaciones ya sea de líneas móviles, soluciones de Internet en casa, soluciones de localización vehicular, planes de prepago, tenemos una oferta comercial muy competitiva y si lo sumamos con la parte de la red y los centros de atención al cliente y otras características que nos distinguen en el mercado seguro vamos a seguir consolidándonos como el número uno", añadió.

Después del mensaje se procedió al corte del listón y un pequeño festejo ante la presencia de empleados, invitados especiales y clientes.

