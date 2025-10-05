La edición número 60 de las Fiestas de Octubre ha comenzado formalmente, y, como cada año, uno de los mayores atractivos de la feria son la serie de conciertos que oferta tanto en el Foro Principal como en Palenque, encabezados por artistas de talla nacional e internacional.

Esta semana, las Fiestas de Octubre se llenarán de la música de Zoé, Alejandro Fernández y otros famosos.

¿Qué conciertos habrá esta semana en las Fiestas de Octubre?

Cartelera del Foro Principal de las Fiestas de Octubre

Domingo 5 de octubre: Banda el Recodo

Lunes 6 de octubre: Zoé

Martes 7 de octubre: Cierre de Canta Jalisco Canta

Miércoles 8 de octubre: Fiesta con la Banda (Fiesta Mexicana 92.3 FM)

Jueves 9 de octubre: Camila

Viernes 10 de octubre: Caifanes

Sábado 11 de octubre: Natalia Jiménez

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas.

Cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre

Domingo 5 de octubre: Grupo Firme

Martes 7 de octubre: Alfredo Olivas

Miércoles 8 de octubre: Julión Álvarez

Jueves 9 de octubre: Julión Álvarez

Viernes 10 de octubre: Alejandro Fernández

Sábado 11 de octubre: Alejandro Fernández

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas (como boletomovil.com) y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

