La Romería de la Virgen de Zapopan es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Jalisco y de todo México. Este 2025, la procesión tendrá lugar el domingo 12 de octubre , fecha en la que miles de fieles acompañarán a la imagen en su recorrido desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan.

Cada año, la Romería reúne a cerca de dos millones de personas que llenan las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con devoción, música, danzas tradicionales y otras expresiones culturales que hacen de la jornada un evento único.

Una tradición reconocida por la Unesco

La Romería fue inscrita en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, debido a su relevancia histórica, religiosa y comunitaria. Su origen se remonta a 1734, cuando comenzaron los registros de este recorrido que marca el final del ciclo ritual conocido como "La Llevada de la Virgen", iniciado en mayo con actividades litúrgicas y visitas a distintos municipios.

El recorrido de la Romería 2025

El 12 de octubre es el día en que la Virgen de Zapopan regresa a su casa en la Basílica, después de varios meses de visitas pastorales. La procesión parte en la madrugada desde la Catedral de Guadalajara y avanza por las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a Zapopan, en un trayecto que se convierte en una auténtica fiesta.

Además de la misa solemne, entre los aspectos más llamativos destaca la participación de grupos de danzantes, muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas, que aportan colorido, música y tradición a la celebración.

La Romería no solo es un acto religioso; también se ha consolidado como una de las expresiones culturales más representativas de la identidad jalisciense. Entre música, gastronomía y muestras de fe, locales y visitantes se congregan en torno a la Virgen de Zapopan, símbolo de protección y unión comunitaria.

En este 2025, la cita será el domingo 12 de octubre, día en que Guadalajara y Zapopan vivirán de nuevo una de sus tradiciones más reconocidas fuera de la ciudad.

