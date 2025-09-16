Pronostican lluvias para la Ribera de Chapala en el Día de la Independencia

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este martes 16 de septiembre, Día de la Independencia, se espera que en la Ribera de Chapala predomine durante la mayor parte de la jornada un cielo parcialmente nublado. Además, se prevén tormentas eléctricas en horas de la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 16 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, aunque no se descarta la aparición de lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitaciones es mayor durante la noche. Alrededor de las 20:00 horas se pronostica una tormenta acompañada de actividad eléctrica. Durante el resto del día se espera un cielo parcialmente nublado.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 10:00 30% 11:00 30% 20:00 70% 23:00 80%

En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Durante la mayor parte del día se espera un cielo parcialmente nublado con breves momentos de claridad. Meteored anticipa que entrada la noche es posible que se presente una tormenta acompañada de descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 17:00 40% 20:00 50% 23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 16°.

Chapala

El pronóstico indica probabilidad de lluvia moderada para Chapala durante la noche de este martes. Durante el día se espera un cielo parcialmente cubierto.

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 70% 23:00 80%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Ocotlán

En la noche es posible que se presenten en Ocotlán tormentas acompañadas de actividad eléctrica. No se descarta la aparición de lluvias débiles en horas de la tarde. Durante el día se espera que predomine un cielo parcialmente nublado.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 70% 23:00 70%

Se pronostica una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

