El día de ayer, 14 de septiembre, la Vicefiscalía en Investigación Regional logró que un Juez de Control vinculara a proceso a Luis Ángel “N”, por su presunta relación con el delito de abuso sexual infantil agravado.

Durante la diligencia, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, basándose en los hechos presentados por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Vicefiscalía con sede en el Municipio de Sayula.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2023, en un domicilio del poblado de Usmajac, en Sayula, donde el imputado presuntamente agredió sexualmente a un menor de edad.

En la audiencia, el Juez de Control, encontró evidencia suficiente para formalizar la investigación en contra del imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado. Como medida cautelar impuso prisión preventiva oficiosa por dos años y como investigación complementaria cuatro meses, en espera de una sentencia.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

