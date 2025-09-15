Beca Rita Cetina: Así puedes hacer el registro con tu Llave MX a partir de HOY

Este lunes 15 de septiembre arrancó el nuevo periodo de registro de la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez, con el objetivo de que estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y alumnos de segundo y tercer grado que todavía no cuenten con él, se sumen al apoyo del Gobierno Federal.

El registro a la Beca Rita Cetina debe realizarlo el padre, la madre o el tutor del o los estudiantes a través de la página oficial del programa y, para ello, será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad que permite a la ciudadanía hacer trámites en línea de forma rápida y segura.

Te puede interesar: Pensión Bienestar suspenderá el depósito de pagos ESTE día de septiembre

¿Cómo crear la cuenta Llave MX?

La Llave MX es una herramienta que no solo ayuda a hacer el registro de la Beca Rita Cetina, también es útil para consultar el estatus de solicitudes y recibir notificaciones sin tener que acudir físicamente a oficinas y realizar filas.

Pasos para crear Llave MX:

Ingresa al enlace llave.gob.mx y da clic en "Crear cuenta" Captura tu CURP y confirma el captcha Verifica tus datos personales Añade tu domicilio (código postal y colonia) Registra tu celular y correo electrónico Crea una contraseña segura y acepta el aviso de privacidad

Si tienes alguna duda durante el proceso, puedes comunicarte al 079. Cabe señalar que la Llave MX es personal y solo puede ser tramitada una sola vez. En caso de olvidar la contraseña, existe una vía para recuperar la cuenta.

Mira esto: A partir de ESTA fecha aumentará el costo de la visa americana

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Pasos:

Ingresa a la página oficial del programa: http://www.becaritacetina.gob.mx/ Regístrate como tutor en la plataforma Completa tu información de domicilio Registra a casa uno de los estudiantes de la familia Una vez que tengas a todos los estudiantes registrados, da clic en el botón "terminar".

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

CURP

Número celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada en formato PDF o JPG

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses digitalizado en formato PDF o JPG

Llave MX

Del estudiante solo se necesita la CURP

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

En el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB