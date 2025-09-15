Beca Rita Cetina: Así puedes hacer el registro con tu Llave MX a partir de HOY

Este lunes 15 de septiembre arrancó el nuevo periodo de registro de la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez, con el objetivo de que estudiantes de nuevo ingreso a secundaria y alumnos de segundo y tercer grado que todavía no cuenten con él, se sumen al apoyo del Gobierno Federal.El registro a la Beca Rita Cetina debe realizarlo el padre, la madre o el tutor del o los estudiantes a través de la página oficial del programa y, para ello, será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad que permite a la ciudadanía hacer trámites en línea de forma rápida y segura.La Llave MX es una herramienta que no solo ayuda a hacer el registro de la Beca Rita Cetina, también es útil para consultar el estatus de solicitudes y recibir notificaciones sin tener que acudir físicamente a oficinas y realizar filas.Pasos para crear Llave MX:Si tienes alguna duda durante el proceso, puedes comunicarte al 079. Cabe señalar que la Llave MX es personal y solo puede ser tramitada una sola vez. En caso de olvidar la contraseña, existe una vía para recuperar la cuenta.Pasos:Del estudiante solo se necesita la CURPEn el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB