El día de ayer, elementos de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta lograron el rescate de un gato que había quedado atrapado con la cabeza entre las láminas de un puesto de tacos a una altura de entre 5 y 10 centímetros.

Oficiales de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta realizaron el servicio de rescate animal en la colonia Ixtapa. Al llegar a la locación, los elementos de rescate atestiguaron que un gato había quedado atrapado en un puesto de tacos con la cabeza entre las láminas del lugar.

Con el uso de una herramienta de corte, los oficiales lograron liberar al felino de manera segura. Una vez fuera del atoramiento se realizó una valoración rápida, notando que se encontraba consciente y alerta, por lo que fue entregado sano y salvo a su propietario. En el lugar también se presentó personal de la Comisaría de Seguridad de Puerto Vallarta.

La historia fue compartida en redes sociales de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta bajo la consigna de trabajar con compromiso y vocación para salvaguardar la vida, no solo de las personas, sino también de los animales que forman parte de nuestras familias. La publicación fue agradecida por usuarios en redes sociales.

Para contactar a Protección Civil y Bomberos en Puerto Vallarta, puedes llamar al número de emergencias 911 para cualquier situación de urgencia que involucre a Protección Civil, como incendios, derrumbes o inundaciones.

