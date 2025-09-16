Martes, 16 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rescatan a gato que quedó atorado en un puesto de tacos de Puerto Vallarta

Los hechos ocurrieron el día de ayer en un puesto de la colonia Ixtapa 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Un gato fue rescatado luego de quedar atrapado en un puesto de tacos en Puerto Vallarta. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Un gato fue rescatado luego de quedar atrapado en un puesto de tacos en Puerto Vallarta. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

El día de ayer, elementos de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta lograron el rescate de un gato que había quedado atrapado con la cabeza entre las láminas de un puesto de tacos a una altura de entre 5 y 10 centímetros.

Oficiales de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta realizaron el servicio de rescate animal en la colonia Ixtapa. Al llegar a la locación, los elementos de rescate atestiguaron que un gato había quedado atrapado en un puesto de tacos con la cabeza entre las láminas del lugar.

Lee: ¿Por qué Crawford devolvió los cinturones del "Canelo"?

Con el uso de una herramienta de corte, los oficiales lograron liberar al felino de manera segura. Una vez fuera del atoramiento se realizó una valoración rápida, notando que se encontraba consciente y alerta, por lo que fue entregado sano y salvo a su propietario. En el lugar también se presentó personal de la Comisaría de Seguridad de Puerto Vallarta.

La historia fue compartida en redes sociales de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta bajo la consigna de trabajar con compromiso y vocación para salvaguardar la vida, no solo de las personas, sino también de los animales que forman parte de nuestras familias. La publicación fue agradecida por usuarios en redes sociales.

Para contactar a Protección Civil y Bomberos en Puerto Vallarta, puedes llamar al número de emergencias 911 para cualquier situación de urgencia que involucre a Protección Civil, como incendios, derrumbes o inundaciones.

Te puede interesar: ¿De qué murió Robert Redford?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones