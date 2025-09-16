El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, compartió la mañana de este martes 16 de septiembre que la tormenta tropical "Mario" se debilita gradualmente.

A través de un comunicado, el SMN informó que los desprendimientos nubosos y la circulación de la tormenta tropical "Mario", mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la península de Baja California, así como rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de dicha península.

No te pierdas: "Narda" llega este día de la semana y afectará a estos estados

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se localiza a 530 km al oeste-suroeste de Santa Fe, Baja California Sur, y a 605 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (310°) a 19 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

Se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur y lluvias puntales fuertes en Baja California, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas, reducir la visibilidad y generar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de arroyos.

Además, se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA