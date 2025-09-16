El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, compartió la mañana de este martes 16 de septiembre que la tormenta tropical "Mario" se debilita gradualmente.A través de un comunicado, el SMN informó que los desprendimientos nubosos y la circulación de la tormenta tropical "Mario", mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la península de Baja California, así como rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de dicha península.En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se localiza a 530 km al oeste-suroeste de Santa Fe, Baja California Sur, y a 605 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (310°) a 19 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.Se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur y lluvias puntales fuertes en Baja California, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas, reducir la visibilidad y generar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de arroyos.Además, se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA