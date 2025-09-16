Hoy martes 16 de septiembre, distintos puntos de la ciudad se encuentran cerrados a la circulación vehicular, tras las distintas lluvias presentadas en las últimas horas sobre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). A continuación te enlistamos los puntos que Policía Vial Jalisco ha cerrado por completo para que puedas tomar rutas de desvío en caso de que necesites transportarte por dichas vías.

Desde las primeras horas del día de hoy, el Radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) informó la detección de diversos núcleos de tormenta sobre un amplio territorio del AMG. Además de una creciente nubosidad que se extendía hasta las regiones Ciénega y Valles. Ante ello se pidió extremar precauciones.

Tras el cese en la caída de agua, el flujo y la cantidad de precipitación han provocado inundaciones y encharcamientos que impiden el tránsito vehicular en diversas vialidades de la ciudad.

Estos son los cierres viales por inundación hoy 16 de septiembre

A continuación el listado de calles y avenidas que han sido cerradas por Policía Vial Jalisco por inundación:

Avenida López Mateos en el desnivel en su cruce con Copérnico

Retorno de Anillo Periférico hacia avenida Mariano Otero

Debido a la inundación en avenida López Mateos, el operativo vial de contraflujo ha sido suspendido. Se exhorta a la población atender las indicaciones del personal desplegado en sitio, así como extremar precauciones al momento de circular por pasos a desnivel. Las autoridades trabajan en el desazolve de las vialidades incomunicadas para poder restablecer la circulación.

OB