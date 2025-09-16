La noche del pasado lunes, elementos de la Policía Vial Jalisco auxiliaron a una mujer de la tercera edad que quedó atrapada en medio de la inundación que se registró sobre López Mateos, a la altura de Plaza del Sol.

De acuerdo con las autoridades, en dicha zona el nivel del agua alcanzó los 40 centímetros de profundidad, lo que derivó en el cierre a la circulación en ambos sentidos.

Tras la fuerte lluvia, la mujer intentó cruzar la zona anegada, y al presentar complicaciones, para evitar ser arrastrada por la corriente, se sujetó a un árbol, donde esperó a que llegaran las autoridades.

En sus redes sociales, la Policía Vial Jalisco compartió el momento del rescate. En las imágenes se puede observar como uno de los elementos retira a la mujer del árbol y la ayuda a subir a un vehículo para trasladarla a un lugar seguro.

Elementos de la Policía Vial auxilian a mujer que quedó atrapada en inundación en Plaza del Sol

Gracias a la rápida atención de la autoridad, la mujer se reporta ilesa.

Las lluvias del temporal, especialmente las de alta intensidad, pueden generar la inundación de diversas vialidades. En este escenario, las autoridades recomiendan evitar cruzar zonas anegadas, pues el agua en movimiento, con una altura de tan solo 15 centímetros, puede arrastrar a una persona adulta.

