Paquetazo 3×1: Estos propietarios tienen hasta el 30 de septiembre para cambiar placas

Este 2025 el Gobierno de Jalisco comenzó con el proceso de sustitución de placas con el objetivo de que todos los vehículos de la región cuenten con los diseños vigentes.

De acuerdo con las autoridades, los propietarios con placas de diseños "Maguey", "Gota" y "Minerva" deben realizar el canje, lo que equivale a cerca del 70% del total del parque vehicular del estado.

Los diseños más recientes de placas, es decir, el "Collage" (2019), y el nuevo "Cabañas", integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

¿Quiénes tienen hasta el 30 de septiembre para cambiar placas?

Si realizaste el pago de tu refrendo y recibiste el cupón para aprovechar el esquema de Paquetazo 3×1, es necesario que agendes tu cita para el canje de placas en el plazo indicado por las autoridades.

Los propietarios de vehículos cuyas placas terminan en 7 tienen hasta el último día de septiembre para realizar el canje. Además, durante este mes también pueden hacer el cambio los vehículos con láminas que terminen en 8, con fecha límite al 31 de octubre.

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras debes presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente.

Calendario de cambio de placas en Jalisco 2025

Durante los meses restantes del año, los propietarios deben realizar el cambio de láminas en las siguientes fechas:

Septiembre: terminaciones 7 y 8

Octubre: terminaciones 8 y 9

Noviembre: terminaciones 9 y 0

Cabe señalar que las sanciones por no portar los nuevos diseños de placas en Jalisco comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026, según informó el comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe.

