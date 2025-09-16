Un ciclón tropical se podría formar pronto en el océano Atlántico, según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Si es así, llevaría por nombre "Gabrielle". Estos son los detalles:

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el océano Atlántico, aunque muy lejos de México por ahora. A través de su cuenta en X, la dependencia federal informó:

1) Zona de baja presión en el Atlántico central, se asocia con una onda tropical, incrementa a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 4 mil 920 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h. Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical en los próximos días.

2) Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a la costa occidental de África. Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Si alguno de los fenómenos anteriores sigue su evolución, podría dar paso a "Gabrielle", el siguiente fenómeno natural.

En la cuenca del Atlántico se prevé la formación de entre 13 y 17 ciclones tropicales la presente temporada. Hasta ahora, han existido seis, pero sólo uno ha alcanzado la categoría como huracán, "Erin".

Clima del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre de 2025

El miércoles, los remanentes del ciclón tropical "Mario", en interacción con una vaguada en altura, ocasionarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en Baja California.

Durante el período de pronóstico:

En el transcurso del miércoles, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Michoacán, continuará intensificándose y absorberá a la onda tropical núm. 32. El jueves, podría evolucionar a ciclón tropical. Se desplazará paralelo a las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y gradualmente de las costas de Baja California Sur, en su avance ocasionará vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados mencionados, además de generar arrastre de humedad hacia el occidente y sur del país.

El monzón mexicano aunado a divergencia generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional aunado a inestabilidad atmosférica, ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico originará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.

Vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Otro canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en interacción con una vaguada en altura y divergencia, así como el ingreso de una nueva onda tropical sobre dichas regiones, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

