La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que tras investigaciones se obtuvo una sentencia condenatoria contra Lorenzo Antonio “N”, quien fue encontrado culpable por haber abusado sexualmente de una menor de edad en el municipio de Zapopan .

El agresor fue condenado luego de un exhaustivo proceso de investigación, litigio y presentación de pruebas a cargo del personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia .

Las diligencias ministeriales, que incluyeron pruebas periciales, documentales y testimoniales, permitieron establecer de manera irrefutable la culpabilidad de Lorenzo Antonio "N", lo que culminó en la sentencia de 16 años de prisión dictada por la autoridad judicial.

De acuerdo con las investigaciones, el agresor habría conocido a la víctima, una niña, durante un festejo familiar en la Colonia Atemajac del Valle, en Zapopan, donde Lorenzo Antonio “N” aprovechó el momento para acercarse a la víctima para platicar y obtener su número telefónico. La víctima fue citada en varias ocasiones en un domicilio donde el ahora condenado abusó sexualmente de ella .

Una vez que el progenitor de la niña conoció los hechos, levantó la denuncia ante el Ministerio Público, quien abrió la carpeta de investigación que hoy finaliza en favor de la víctima con una sentencia para el comprobado agresor sexual.

