La circulación de la tormenta tropical “Mario”; el monzón mexicano; una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico; la onda tropical número 32 sobre el centro y sur de México, y la aproximación de la onda tropical número 33 a la península de Yucatán, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta, este martes se presenta con lluvia eléctrica en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy, 16 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 24 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.8 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

02:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.1 mm 03:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 1.5 mm 04:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm 05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 1.1 mm

También se reporta oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical “Mario”?

El SMN refirió que el centro de la tormenta tropical “Mario” se localizó a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

AO