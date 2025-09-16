La circulación de la tormenta tropical “Mario”; el monzón mexicano; una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico; la onda tropical número 32 sobre el centro y sur de México, y la aproximación de la onda tropical número 33 a la península de Yucatán, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta, este martes se presenta con lluvia eléctrica en horas de la tarde.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 24 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.8 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de hasta 2 metros en sus costas. El SMN refirió que el centro de la tormenta tropical “Mario” se localizó a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO