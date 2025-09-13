Condenan a hombre por agresión sexual contra menor

La Fiscalía de Jalisco informó que emitió una sentencia condenatoria en contra de un hombre por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Se trata de José Antonio “N” quien fue señalado por una víctima adolescente de haberlo agredido sexualmente en el domicilio del agresor, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El sentenciado era conocido de su familia.

Te recomendamos: Conoce las rutas de camiones que cambiarán sus recorridos por eventos patrios

Al aprovechar la confianza que la víctima tenía en él, José Antonio “N” la agredió sexualmente en varias ocasiones.

“Aprovechando la confianza que la víctima tenía en él, José Antonio “N” la agredió sexualmente en varias ocasiones. Las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público durante el juicio fueron contundentes y llevaron al Juez a dictar la condena"

Por lo tanto, el agresor recibió una sentencia condenatoria de 21 años, un mes y diez días de prisión, así como realizar un pago de 15 mil 600 pesos como reparación del daño a la víctima.

NA