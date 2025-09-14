Con el objetivo de atender inquietudes y transparentar los avances técnicos y de seguridad que acompañan la construcción del complejo que albergará el C5 Escudo Jalisco, autoridades estatales sostuvieron un encuentro con vecinas y vecinos de Providencia Sur.

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado informó que esta reunión se llevó a cabo como parte de la socialización del proyecto, en la que participan también integrantes de la asociación de colonos, quienes expusieron sus inquietudes y solicitudes.

Además de los representantes del C5 Escudo Jalisco, asistió personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, así como especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, quienes dialogaron sobre la importancia de contar con información clara y acompañamiento técnico durante todo el desarrollo de la obra.

"El C5 Escudo Jalisco subrayó la relevancia que tiene fortalecer el proyecto de videovigilancia del estado en materia de seguridad y atención de emergencias, y recordó que las y los operadores reciben capacitación constante para atender, con oportunidad y eficiencia, cualquier situación que requiera la ciudadanía", refirió el comunicado.

Durante la reunión se presentó la propuesta de incrementar el número de cámaras de videovigilancia en la zona vecinal, las cuales estarán conectadas al sistema del Botón de Pánico y al Botón de Auxilio digital, herramientas que permiten a la ciudadanía tener ayuda inmediata y fortalecer la cultura de la prevención.

Como parte de los acuerdos alcanzados tras la reunión, se estableció el dar continuidad a las mesas de diálogo con la comunidad vecinal, "priorizando la transparencia en la información, participación ciudadana y acompañamiento técnico especializado en seguridad, urbanismo e infraestructura".

"Estos acercamientos con la comunidad vecinal tienen como objetivo mantener un diálogo abierto y constructivo con la ciudadanía, para consolidar un proyecto de seguridad y coordinación que refuerce la confianza, impulse la prevención y brinde certeza a las familias de Jalisco", finalizó el comunicado.

El nuevo C5 se ubicará en un predio contiguo a Casa Jalisco, en la Colonia Providencia de Guadalajara. El proyecto incluye la construcción de un nuevo Centro de Inteligencia Policial, y se espera que la primera etapa del mismo concluya antes del inicio del Mundial 2026, donde Guadalajara será una de las tres sedes de México que albergarán la justa deportiva.

El nuevo C5 se ubicará en un predio contiguo a Casa Jalisco, en la Colonia Providencia de Guadalajara. ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

