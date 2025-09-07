Fiestas de Octubre 2025: ¿Cuánto costarán las entradas para niños y adultos mayores?

Falta poco tiempo para que la edición número 60 de las Fiestas de Octubre dé inicio. De acuerdo con lo anunciado en la presentación de la feria, este año el costo de las entradas sufrirá un ligero ajuste, por lo que el monto de los accesos será distinto a ediciones pasadas.

A partir del 3 de octubre, y hasta el 4 de noviembre, el Auditorio Benito Juárez se transformará en la sede de esta celebración, que año con año ofrece entretenimiento y diversión a las familias tapatías, con presentaciones musicales, expresiones culturales y la instalación de puestos de comerciales y juegos mecánicos.

Con más de medio siglo de trayectoria, las Fiestas de Octubre se han posicionado como uno de los festivales más relevantes del occidente mexicano.

¿Cuánto costarán las entradas de las Fiestas de Octubre 2025?

En una conferencia de prensa celebrada el pasado 13 de agosto, los organizadores de la feria informaron los costos que las entradas a las Fiestas de Octubre tendrán este año. De acuerdo con el anuncio, el boleto general tendrá un precio de 60 pesos, mientras que los boletos para niñas y niños de 3 a 12 años de edad, además de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, costarán solo 30 pesos:

Boleto general - 60 pesos

- 60 pesos Entrada para niñas y niños de 3 a 12 años - 30 pesos

- 30 pesos Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad - 30 pesos

Como siempre, en el área se instalarán juegos mecánicos, áreas comerciales y el pabellón gastronómico. Cabe señalar que el boleto de acceso incluye la entrada gratuita a diversas actividades, como a los conciertos del Foro Principal, en donde se presentarán destacados artistas como Zoé, Morat y Belinda.

En esta edición, la entrada también incluye el acceso al Pabellón Alma del Mundial, un espacio que conmemora la Copa Mundial de la FIFA 2026. A esto se le suman actividades infantiles y familiares programadas cada día.

Programa del Foro Principal de las Fiestas de Octubre

3 de octubre: Sebastián Yatra

4 de octubre: Icons of Classic Rock

5 de octubre: Banda El Recodo

6 de octubre: Zoé

9 de octubre: Camila

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

19 de octubre: Belinda

21 de octubre: Grupo Pesado

22 de octubre: Morat

23 de octubre: Piso 21

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

25 de octubre: Grupo Frontera

28 de octubre: Carlos Vives

31 de octubre: Intocable

