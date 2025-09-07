Paquetazo 3x1: ¿Quiénes deben cambiar de placas en los últimos meses del 2025?

El 2025 se está acercando a su fin, sin embargo, la actualización del padrón vehicular continúa en Jalisco. A inicios de este año, el Gobierno del Estado anunció que el cambio de placas es un procedimiento obligatorio para el 70% del parque vehicular de la región, con el objetivo de que todos porten los diseños más recientes.

De este modo, los propietarios de vehículos con placas "Gota", "Maguey" y "Minerva" deben hacer la sustitución de láminas antes de que concluya el año. A partir del 2026, todos los vehículos en Jalisco deberán circular con las placas "Collage" (2019) y "Cabañas" (2025).

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

¿Quiénes deben hacer cambio de placas en Jalisco en los últimos meses del 2025?

Con el propósito de que todo el parque vehicular de la entidad cuente con los diseños de placas más recientes, el Gobierno de Jalisco puso en operación el Paquetazo 3×1, un esquema que permite llevar a cabo la sustitución de placas y la verificación vehicular únicamente con el pago del refrendo.

Si realizaste el pago de tu refrendo y recibiste el cupón para aprovechar el esquema de Paquetazo 3×1, es necesario que agendes tu cita para el canje de placas en el plazo indicado por las autoridades.

Durante los meses restantes del año, los propietarios deben realizar el cambio de láminas en las siguientes fechas:

Septiembre: terminaciones 7 y 8

Octubre: terminaciones 8 y 9

Noviembre: terminaciones 9 y 0

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras debes presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB