Tlajomulco avanza en la entrega de apoyos a afectados por lluvias

Como parte de las acciones impulsadas por el ayuntamiento de Tlajomulco para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias, mantiene acciones en territorio mediante operativos coordinados de limpieza, descacharrización y entrega de apoyos.

Una de estas jornadas se llevó a cabo en la cabecera municipal, donde se desplegaron dos camiones de “corresponsabilidad”, programa donde también colaboran las y los vecinos en la intervención de los espacios, así como 80 brigadistas del programa Siempre Hay Chamba. En las jornadas se realizaron labores de limpieza y descacharrización, así como la entrega de colchones y despensas por parte del DIF Tlajomulco.

También se llevó a cabo una jornada de intervención, en Valle de los Sauces, donde se contó con cinco camiones y una camioneta de corresponsabilidad, además de la participación de 40 integrantes de la Coordinación municipal con actividades de limpieza de casas, descacharrización y apoyo a Protección Civil. Por su parte, el DIF Tlajomulco instaló un comedor comunitario y entregó despensas tanto a las familias como al personal operativo.

En una segunda jornada llevada a cabo en la colonia Valle de los Sauces, se mantuvieron las acciones de intervención con tres camiones de corresponsabilidad y una camioneta de tres toneladas . Además, hubo 15 personas realizando labores de limpieza y apoyo a la comunidad.

“Con estas acciones, el Gobierno de Tlajomulco reafirma su compromiso de acompañar a la ciudadanía en los momentos más complejos, sumando esfuerzos de todas las dependencias para salvaguardar el bienestar de las familias del municipio”, finalizó el ayuntamiento a través de un comunicado.

MV