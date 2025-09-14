Para este domingo 14 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) prevé lluvias fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 mm, en Jalisco. Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) pronostica chubascos aislados desde el centro hacia la costa y en zonas montañosas.En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se espera una probabilidad de lluvia del 90 % acompañada de ráfagas de viento de hasta 9 km/h, según CONAGUA. Además, de acuerdo con el IAM, se prevén temperaturas máximas de 27 a 29 °C y mínimas de 16 a 17 °C.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 30% y cielo parcialmente nuboso. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera temperaturas mínimas de 19° y máximas de 22 grados centígrados. Con información de Meteored, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto de Astronomía y Metereología (IAM).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS