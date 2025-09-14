Domingo, 14 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

LLUVIA débil en Guadalajara esta noche; pronóstico de domingo 14 de septiembre

Para este domingo 14  de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 14 de septiembre se prevé lluvias débiles en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ A. Jevvan/ UNSPLASH/ S. Rodriguez

Según el pronostico de hoy, 14 de septiembre se prevé lluvias débiles en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ A. Jevvan/ UNSPLASH/ S. Rodriguez

Para este domingo 14 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) prevé lluvias fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 mm, en Jalisco. Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) pronostica chubascos aislados desde el centro hacia la costa y en zonas montañosas.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se espera una probabilidad de lluvia del 90 % acompañada de ráfagas de viento de hasta 9 km/h, según CONAGUA. Además, de acuerdo con el IAM, se prevén temperaturas máximas de 27 a 29 °C y mínimas de 16 a 17 °C.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 14 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 30% y cielo parcialmente nuboso. 

Lee también: Clima HOY, 14 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 14 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera temperaturas mínimas de 19° y máximas de 22 grados centígrados.  

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  22 grados centígrados Parcialmente nuboso
20:00  21 grados centígrados Parcialmente nuboso
21:00  20 grados centígrados Parcialmente nuboso
22:00  20 grados centígrados Parcialmente nuboso
23:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto de Astronomía y Metereología (IAM).

Te puede interesar: Prueba esta deliciosa receta sencilla de Chiles en Nogada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones