Elementos de la Comisaría de Guadalajara detuvieron a un hombre que llevaba consigo una pistola, así como cartuchos útiles, y que agredía a su pareja sentimental en calles de la colonia Lomas de Independencia, al norte de la ciudad.

A través de un reporte al número de emergencia del 911, la mujer señaló que en el cruce de las calles Sierra Madre y Monte Bello su pareja se había tornado agresivo con ella y cargaba un arma de fuego, por lo que oficiales acudieron al punto para corroborar los hechos. A su llegada, localizaron al sujeto, quien cumplía con las características proporcionadas, y notaron que portaba la pistola, por lo que lo detuvieron.

Tras la revisión de seguridad conforme a los protocolos, le aseguraron el arma y alrededor de 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros. Por ello, el detenido, identificado como Manuel ‘N’ de 34 años de edad, fue puesto a disposición de un agente del ministerio público, donde se determinará su situación legal, se iniciarán las investigaciones correspondientes y se integrará la respectiva carpeta de investigación.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta junio pasado tres mil 502 mujeres habían sido víctimas de algún presunto delito en Jalisco, entre los que destacan lesiones dolosas, lesiones culposas, homicidio doloso, feminicidio, corrupción de menores, entre otros. En tanto, de enero de 2016 a junio de este año el promedio mensual de delitos cometidos en contra de mujeres en la entidad es de 545.

