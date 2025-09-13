De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos y la humedad restante que despierta el ciclón tropical “Mario”; canales de baja presión sobre el centro, noreste y sureste; y la onda tropical número 32 sobre la península de Yucatán, originarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera una fuerte lluvia eléctrica en horas de la tarde-noche.

El SMN también informó que “Mario”, en punto de las 09:00 horas, se localizó a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 280 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, dejando de afectar al país por la madrugada de hoy. En Jalisco se prevén vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h,

¿Lloverá hoy 13 de septiembre en Guadalajara?

De acuerdo con Meteored, en la ciudad de Guadalajara el cielo permanecerá muy cubierto; con temperaturas que oscilarán de los 26 a los 15 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 30 km/h. Asimismo, se registra una lluvia —con una acumulación de agua de 2.2 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

06:00 a 07:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.6 mm 09:00PM y 12:00 AM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN informó que, la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

