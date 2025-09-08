Arena Guadalajara: Estos son los precios para los boletos de Yuri

Tras varios meses de espera, la Arena Guadalajara finalmente abrirá sus puertas al público en octubre de este año, por lo que destacados artistas como Maroon 5, Yuri y José Madero estrenarán las instalaciones de este recinto.

La Arena Guadalajara es un proyecto novedoso en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pues ha sido diseñada para ser un espacio multifuncional para eventos de entretenimiento masivos. Se presume que en el escenario central, adaptable a distintos tipos de presentaciones, la capacidad es de hasta 20 mil personas.

De acuerdo con Dante Guillén, vocero oficial del proyecto, la Arena Guadalajara "nace con la visión de ofrecer a Jalisco y a México un espacio digno de los mejores eventos del mundo. La Arena Guadalajara es sinónimo de innovación, hospitalidad y excelencia".

Como parte de su gira "Icónica", el 11 de octubre Yuri traerá un espectáculo de una producción de alto nivel a la ciudad. Con esta gira, la cantante veracruzana experimenta un resurgir en su carrera. El recorrido ha sido un rotundo éxito, pues en varias de sus fechas los boletos quedaron agotados.

¿Cuánto cuestan los boletos de Yuri para la Arena Guadalajara?

De acuerdo con el sitio web de Super Boletos, el costo de las entradas para ver a la intérprete de "Maldita Primavera" en la Arena Guadalajara ronda los 502 y los 2 mil 824 pesos.

Zona rosa: 502 pesos

Zona café: 628 pesos

Capacidades diferentes 2: 753 pesos

Zona gris: 753 pesos

Zona celeste: mil 67 pesos

Zona morada: mil 255 pesos

Zona azul: mil 506 pesos

Zona verde: mil 757 pesos

Super palco: 2 mil 8 pesos

Capacidades diferentes 1: 2 mil 8 pesos

Zona amarilla: 2 mil 8 pesos

Zona roja: 2 mil 385 pesos

VIP: 2 mil 824 pesos

El concierto de Yuri está programado para el 11 de octubre a las 21:00 horas. La cantante sería la segunda artista en presentarse en la Arena Guadalajara.

