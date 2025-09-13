Charros de Jalisco, a un juego de ser barrido en la Serie del Rey

Los Charros de Jalisco están a un solo juego de ser barridos en la Serie del Rey, luego de que este sábado cayeran por una pizarra de 7-2 ante los Diablos Rojos del México en el Juego 3, disputado en el Estadio Panamericano.

La novena escarlata volvió a imponer su poder ofensivo, conectando cuatro cuadrangulares que marcaron la diferencia en el encuentro. Desde la cuarta entrada, los Diablos tomaron el control y no soltaron la ventaja, dejando a los Charros sin capacidad de respuesta.

Jalisco comenzó con destellos de agresividad que ilusionaban a la afición local con una victoria que permitiera acortar distancia. En la baja de la tercera entrada, con dos outs en la pizarra, Johneshwy Fargas pudo embasarse gracias a un error en el fildeo de Diablos.

Al siguiente turno, Mallex Smith no tardó en producir y conectando un triple mando a Fargas a tierra prometida. Posteriormente, Michael Wielansky se sumó a la causa y con un sencillo impulsó a Smith a home para duplicar la ventaja.

Cuando parecía que el momento anímico estaba del lado jalisciense, un duro golpe de realidad enfrió al inmueble zapopano. José Pirela sorprendió la serpentina de Luis Iván Rodríguez con un jonrón productor que llevó a dos hombres a bordo. Y, por si no fuera suficiente, Carlos Pérez también conectó un cuadrangular que puso una ventaja imposible de alcanzar.

Pese a haber sido el responsable de la voltereta, Benjamín Gil le brindó una segunda oportunidad al “Shocker” para reivindicarse, pero no lo logró. En el quinto rollo, Allen Córdoba volvió a lucirse con un home run, lo que obligó a que Luis Iván se bajara de la lomita para cederle su lugar a Andrew Pérez.

Pero el relevo tampoco estuvo a la altura, ya que otro batazo de Pirela mandó a Julián Ornelas a timbrar y los mexiquenses tomaron el control absoluto del encuentro. Los Diablos aprovecharon los endebles lanzamientos de los pitchers de Charros y con una imparable ofensiva consiguieron ponerlos contra las cuerdas.

Después de Pérez, Jake Jewell y Stephen Gonsalves se subieron al montículo para tratar de contener a los mexiquenses, cumpliendo la labor, ya que no permitieron ni un solo hit.

Sin embargo, Sasagi Sánchez rompió con la armonía en el noveno inning permitiendo que Carlos Pérez bateara su segundo jonrón de la noche para hacer aún más pesada la losa de la derrota para Jalisco.

Con este resultado, los Charros están obligados a sacar una victoria a como dé lugar en el cuarto compromiso de la Serie del Rey, mismo que se jugará este domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Panamericano.

