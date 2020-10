Maestros en nómina federal exigen pagos 

Leticia es maestra de primaria en Guadalajara y profesora de plaza desde febrero, pero hasta la fecha recibe sus cheques en blanco. Por 17 quincenas trabajadas, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) le adeuda 100 mil pesos.

Pese a que no ha recibido su dinero, Leticia aparece en el portal de Transparencia de Nómina Federal de la SEJ. En el registro se muestra que desde la primera quincena de junio le pagan con normalidad.

“Cuando pregunté la razón de que esto sucediera, me dijeron que había un error con mi clave ante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y que por eso pasó, es decir, que el dinero sí estaba llegando, pero a una clave errónea. Dijeron que lo iban a solucionar, pero después de tantos meses, me dicen que sigue en proceso el tema y no me dan fecha para resolver”, explicó.

Desesperada por la situación, preguntó al sistema de entrega de nóminas FONE para saber si podía hacer algo por el error de su clave y acudió ante Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No le resolvieron nada.

La docente debe ya 80 mil pesos por un crédito que solicitó meses antes. También adeuda 50 mil pesos a compañeros de trabajo, familiares y amigos que le han prestado dinero para sostener sus gastos, y tres meses del pago de la renta a su casero.

La maestra es parte de un colectivo conformado por 223 maestros que por uno u otro motivo la SEJ les adeuda salarios. A inicios de este mes acudieron a la dependencia. “Nos tienen bloqueados de redes sociales y ese día no querían recibir nuestras inconformidades” aseguró la afectada.

Gerardo Rodríguez Jiménez, subsecretario de Administración de la SEJ, comentó que “se trata de un problema heredado por la administración pasada, esperamos resolverlo en un par de meses”.

