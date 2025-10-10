Este viernes, 10 de octubre, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de un hombre, en la colonia Valle de los Molinos, en Zapopan, señalado de haber abusado sexualmente de su propia hija.

Policías de Investigación de la Dirección de Órdenes de Aprehensión implementaron un operativo de seguridad para lograr la captura del sujeto, señalado en el delito de abuso sexual infantil agravado, y sobre quien había un mandato judicial vigente decretado por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Se trata de Javier "N", quien fue detenido el pasado 8 de octubre en calles del fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan.

Presunta responsabilidad en hechos en agravio de su propia hija

"Se le investiga por su presunta responsabilidad en hechos en agravio de su propia hija, de quien habría abusado por varios años y que habrían iniciado cuando la niña tenía cinco años", refirió la Fiscalía Estatal a través de un comunicado.

Sobre lo sucedido, la dependencia señaló que recientemente la madre de la menor de edad conoció lo sucedido, por lo que interpuso la denuncia necesaria para abrir una carpeta de investigación y obtener la orden de aprehensión.

Los hechos investigados habrían ocurrido en el mismo domicilio de la familia, en Valle de los Molinos.

El sujeto deberá enfrentar las debidas audiencias donde el juez determinará responsabilidades para que, en caso de resultar culpable de los hechos por los cuales se le acusa, cumpla las penas correspondientes.

