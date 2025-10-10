Debido al paso de la Romería de la Virgen de Zapopan, que por primera vez se llevará a cabo en domingo desde el cambio de su ruta en 2015, la Vía RecreActiva de Guadalajara tendrá algunas modificaciones, recordó este viernes el Consejo Municipal del Deporte (Comude) Guadalajara.

Informó que el paseo dominical sí operará para el disfrute de las y los usuarios, aunque en su arranque tendrá algunos tramos cerrados. Por ejemplo, el trayecto de la Calzada Independencia hasta la avenida Unión tendrá cierres, así como el ramal de Avenida Chapultepec, entre Justo Sierra y Avenida Niños Héroes.

"Conforme avance el contingente de peregrinos y el equipo de Aseo Público y Limpia Guadalajara pasen con el operativo de limpieza se irán reabriendo esos tramos. Se prevé que a partir de las 9:00 horas se abra la Vía en el tramo de la Calzada a Federalismo; a las 10:00 horas, de Federalismo a Chapultepec, y una hora después, el tramo restante ", dijo la dependencia municipal.

El Comude Guadalajara tiene previsto que a las 11:00 horas el paseo dominical esté restablecido en su totalidad. Respecto a las actividades que se realizan en los espacios públicos que están sobre el trayecto de la Vía, no sufrirán cambios, añadió.

Incluso, el Consejo ya publicó las actividades que la Vía RecreActiva tendrá este domingo en parques y plazas aledañas al trayecto tal como el Parque San Jacinto, donde habrá quemados, baile retro, ping pong, baile folclórico, así como módulos informativos.

Por ejemplo, en el Parque Clemente Orozco habrá enseñanza de tejido, mientras que en el Jardín del Carmen un taller de danza y cultura prehispánica.

"Cada domingo, los 31 kilómetros de Vía RecreActiva que tiene Guadalajara recibe, aproximadamente, a 110 mil usuarios. Para mayor información sobre las actividades y cierres, se pueden consultar las redes sociales del Comude", recordó la dependencia.

Toma nota. Estos son los cierres que tendrá la Vía RecreActiva este domingo en Guadalajara:

Avenida Juárez-Vallarta, de Calzada Independencia a Unión

Chapultepec, de Justo Sierra a Niños Héroes

Los tramos se irán aperturando conforme pase el contingente de peregrinos y el operativo de limpieza.

9:00 horas. Juárez, de Independencia a Federalismo

10:00 horas. Juárez-Vallarta, de Federalismo a Chapultepec

11:00 horas. Vallarta, de Chapultepec a Unión

11:00 horas. Chapultepec, de Justo Sierra a Niños Héroes

