Jalisco | Convenio

Darán capacitación a ingenieros para transparentar la obra pública

Este viernes, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco ha firmado un convenio de colaboración con la Contraloría de Jalisco 

Por: Jorge Velazco

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles dijo que también se prevé que haya una participación activa en el tema de la fiscalización. EL INFORMADOR / J. Acosta

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) firmó esta mañana un convenio de colaboración con la Contraloría del Estado con el fin de intercambiar información estratégica que impulse la transparencia, la capacitación técnica y la cooperación institucional en materia de obra pública.

Mirna Aideé Avilés, presidenta del CICEJ, explicó que por medio de este convenio se capacitarán al personal de la Contraloría, y las y los ingenieros representantes en los comités mixtos de obra pública serán capacitados por este organismo estatal.

"Además de esto, también se prevé que haya una participación activa en el tema de la fiscalización y en el impulso del gremio del distintivo pro integridad", comentó. Añadió que este distintivo se implementaría para todos los asociados del Colegio.

María Teresa Brito, contralora del Estado de Jalisco, explicó que la Contraloría tiene un área de revisión de obra pública.

Es bueno hermanarse con órganos colegiados como este porque, además de que los auditores que se dedican a esto se capacitan continuamente a nivel federal con los auditores de la Secretaría Anticorrupción, antes Función Pública, el hermanarse también con estos cuerpos colegiados alimenta, porque ellos le entienden, son profesionales de la materia: pueden intercambiar criterios, hablar de metodologías para la revisión... Todo eso es bueno, son insumos para nosotros. Todos aportamos para todos en términos de capacitación y conocimientos.”

 Firma del convenio entre el CICEJ y la Contraloría del Estado: ingeniera Mirna Aideé Avilés Mis, presidenta del XXIX Consejo Directivo del CICEJ; licenciada María Teresa Brito Serrano, contralora del Estado de Jalisco; e ingeniera Joanna Edith Arana Hernández, vicepresidenta del XXIX Consejo Directivo. EL INFORMADOR / J. Acosta
El convenio firmado en las instalaciones del Colegio contempla un periodo de dos años durante la gestión 2025-2026 de la actual presidenta del organismo.

