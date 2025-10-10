Celebran el Día Mundial del Huevo con la donación de 5 mil desayunos

En el marco del Día Mundial del Huevo, que se celebra este 10 de octubre, la Unión de Asociaciones Avícolas de Jalisco A.C. llevó a cabo una jornada solidaria en distintos municipios del estado, con el objetivo de compartir los beneficios nutricionales del huevo con personas en situación de vulnerabilidad.

Las acciones, que se desarrollaron también en otros puntos de la República, toman mayor relevancia aquí, pues Jalisco es el principal productor de huevo en México al aportar el 43.3% de la producción nacional, lo que posiciona al estado como un referente clave en esta actividad.

Bajo el lema “Jalisco se Nutre con Huevos” y como parte de la jornada nacional que ha lanzado el sector avícola para esta fecha en la entidad, los productores realizaron la entrega de desayunos con huevo en instituciones como la Casa Hogar Cabañas, el Albergue 100 Corazones y la Casa Hogar de Adultos Mayores. Las entregas se realizaron en las ciudades de Guadalajara, Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Zapopan.

Además de los desayunos preparados, se donaron al DIF Jalisco cajas de huevo equivalentes a más de 5,000 desayunos, con la finalidad de que el organismo los distribuya entre comunidades que ya han sido identificadas como prioritarias en diversos municipios del estado.

La Unión de Asociaciones Avícolas de Jalisco A.C. está conformada por la Asociación de Avicultores de Ciudad Guzmán, la Asociación de Avicultores de Cocula, la Asociación de Avicultores de Guadalajara y la Asociación de Avicultores Unidos de Zapopan.

Con estas acciones, se busca contribuir a mejorar la nutrición de niñas, niños y adultos mayores, reforzando el valor social y alimenticio del huevo como parte esencial de la dieta mexicana.

La celebración del Día Mundial del Huevo no solo sirvió para promover el consumo de este alimento por sus altos valores nutricionales, sino también para fortalecer los lazos comunitarios a través de la solidaridad y la alimentación.

YC