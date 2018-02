La intención del voto por conocimiento de todas las fórmulas es la mía: Meade

En una entrevista con este medio, luego de su visita al municipio de Tala para reunirse con productores del campo, el precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, habló de su posición en las encuestas, de sus acciones contra la corrupción y de su postura en torno a la legalización de la mariguana.

Meade aseguró que el tricolor está fuerte en Jalisco y en México, por lo que no duda que haya victoria con el precandidato a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, y con él, en la Presidencia de la República.

-¿Reconoce estar en tercer lugar, después de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya?

-Hemos visto de todo, hemos encontrado diferentes encuestas con diferentes metodologías, en unas punteando, en unas en segundo, en otras en tercero. Lo que hay que tomar en cuenta es que las encuestas sirven fundamentalmente para hacer análisis, para tomar decisiones, para construir la agenda y la estrategia. Si uno toma en consideración conocimiento e intención del voto, la verdad es que el arranque ha sido bastante bueno. En un esfuerzo que apenas tiene 40 días, dependiendo de las muchas (encuestas), y de hecho, cualquiera que uno encuentre, la intención del voto por conocimiento de todas las fórmulas la mejor es la mía.

-¿Nos puede explicar la regla de tres en las encuestas con la cual ganaría la Presidencia?

-Uno nunca vota por alguien que no conoce, por lo que hoy estamos viendo que cuando le preguntamos a la gente por quién va a votar, es una respuesta que tiene mucho más que ver con conocimiento y con reconocimiento de nombre, que con una posibilidad de contrastar perfiles y propuestas. Cuando uno distingue en las encuestas de entre quienes conocen a los tres, por quién votarían, sistemáticamente salgo yo arriba. Eso quiere decir que, si hoy, conociéndome la mitad vota por mí entre el 25%, o por ahí, cuando me conozca el 100%, pues me ubica en un rango no solamente competitivo sino exitoso y triunfador.

-¿Qué será más difícil para el PRI: ganar la Presidencia de México o la gubernatura de Jalisco?

-Vamos a ganar las dos y esto me va a dar la posibilidad de hacer equipo con Miguel Castro por segunda vez. Los dos fuimos secretarios de Desarrollo Social, los dos implementamos una estrategia nacional de inclusión, los dos dimos buenos resultados, y sobre la base de esos perfiles, de esos resultados y de la experiencia, los dos tendremos la oportunidad de gobernar y de volver a hacer equipo en beneficio de Jalisco.

-¿Cuál cree que sea el activo que le aporta Peña Nieto y cuál es su principal negativo?

-Yo creo que en una campaña, en una precandidatura, lo define a uno lo que ha hecho; en mi caso, 20 años de servicio. Y son esos 20 años de servicio, con el perfil que tengo y las propuestas que haré, lo que habrán de permitirle, hoy al militante y en el futuro al electorado, tomar la definición en términos de si me confía o no.

-Usted presentó una iniciativa contra la corrupción, ¿hay algún hecho en que usted, en su larga carrera en la administración haya castigado?

-Muchos, el más importante tuvo que ver justamente con el esquema de la contratación de universidades. Nosotros detectamos que las universidades contrataron a sus proveedores de servicios, esos proveedores dieron de alta a adultos mayores, y en una revisión se detectó que esos adultos mayores en muchos casos no existían. Eso implicó que se dieran de baja casi 500 servidores públicos; en toda la historia de la función pública, el proceso más amplio de deslinde de responsabilidades, el que concluyó con la separación y la inhabilitación del mayor número de funcionarios públicos fue ese, que a mí me tocó conducir.

-¿Coincide con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en cuanto a legalizar la mariguana en zonas turísticas?

-A mí me parece que lo que tenemos que empujar nosotros es un tratamiento igual alrededor del tema. Ya hemos visto que un esquema en donde a nivel federal, en Estados Unidos, se trata el tema diferente como se trata a nivel local, no es un buen esquema, porque no genera congruencia en la aplicación de la norma. Lo que México tiene que hacer es empujar una definición que permita que por lo menos regionalmente enfrentemos el tema de la misma manera: con salud, desde el punto de vista de libertades y de la seguridad. Me parece que hacer una distinción por geografía, no enfrenta el problema de manera integral, y lo que México necesita es una definición congruente.

Promete reforma profunda al campo mexicano

Ante cientos de productores de Jalisco y otros estados, en un encuentro en el municipio de Tala, José Antonio Meade, prometió una reforma profunda al campo mexicano.

El precandidato priista encabezó el Foro Puntos de Encuentro: Por un campo próspero, organizado por la Fundación Luis Donaldo Colosio en Jalisco, que tuvo la participación de ponentes relacionados con la agricultura y ganadería.

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de trabajo y producción de quienes trabajan en el campo. Uno de los más importantes, apuntó, es el de la seguridad.

“Que tengamos seguridad para las familias que viven del campo, que hoy están preocupadas por el secuestro, que están preocupadas por la extorsión, porque les roben su producción, porque les roben su ganado, y familias que tienen que vivir tranquilas; seguridad frente a la violencia y seguridad frente a desastres naturales tiene que ser el primer eje que resolvamos”.

Los demás puntos a trabajar que mencionó serán la seguridad alimentaria con presupuestos multianuales a cinco años, la consolidación de 10 productos alimenticios básicos, la seguridad social y servicios de salud para los productores, así como asegurar el empleo en el campo, buena infraestructura y acceso a la tecnología.

Hoy, en Jalisco, estamos hablando sobre cómo hacer más productivo nuestro campo https://t.co/bqF2Xl00E5 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 2 de febrero de 2018

El anuncio se dio después de la participación de los ponentes del foro, quienes expusieron algunas de las necesidades apremiantes en el sector.

Uno de ellos fue Eduardo Orihuela, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, quien habló de la urgencia de contar con certidumbre en la tenencia de la tierra, de que se diseñen políticas fiscales, laborales y de seguridad social para este sector.

Por parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Oswaldo Cházaro destacó la importancia de contar con seguridad patrimonial y personal para los productores, de hacer una revisión al modelo de desarrollo que actualice la política pública y los programas para mejorar las condiciones en el campo.

Establecer un presupuesto multianual, acceso al financiamiento, innovación y plantear un modelo incluyente que considere el desarrollo de productores de todos los tamaños, fue lo que Bosco de la Vega, del Consejo Nacional Agropecuario, refirió al precandidato como prioridades en la industria.

Ismael Hernández Deras, de la Confederación Nacional Campesina, manifestó que actualmente se hace un diagnóstico de lo que le pasa al campo en México, pero lo más preocupante es la parte de los campesinos con menos recursos económicos, por lo que pidió un mayor acceso a créditos e incentivos.

REACCIÓN INMEDIATA

Meade responde a estas palabras clave:

• Pobreza: “Inaceptable”.

• Riqueza: “Una aspiración legítima y algo que debía de estar cerca de todo mexicano que haga esfuerzos todos los días”.

• Poder: “Para servir a la gente”.

• Política: “Para generar consensos en beneficio del país”.

• Corrupción: “Inaceptable”.

• Delincuencia: “Algo que tenemos que combatir con firmeza y con mano dura”.

• Honestidad: “Una característica que debe de privar en todo servidor público”.

• Traición: “Algo que es inaceptable, sobre todo cuando tiene que ver con lealtades y principios”.

• Vanidad: “El pecado favorito, no el mío, estoy citando a la película ‘El abogado del diablo’. La vanidad, en mi caso, no me queda”.

• Familia: “El valor más importante, lo que lo ancla y lo inspira a uno”.

• Amigos: “Muchos”.

• Enemigos: “Pocos”.

• Jalisco: “El centro de mi afecto, de mi esfuerzo y de la importancia para que al país le vaya bien”.

• Anaya: “Político”.

• AMLO: “Político”.

• Duarte: “Sujeto a proceso justificadamente”.