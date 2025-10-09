Metro CDMX: Fecha en que abrirán todas las estaciones de la Línea 1

Las últimas tres estaciones pendientes de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México —Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio— ya tienen nueva fecha estimada de reapertura , y será en noviembre, no en octubre como inicialmente se esperaba.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el reinicio completo del servicio está previsto para mediados de noviembre, con la fecha tentativa del 16 de noviembre, siempre y cuando se concluyan los trabajos técnicos y de certificación pendientes.

"La estimación que tenemos es que a mediados de noviembre esté lista la Línea 1. Durante octubre se terminarán todos los detalles de obra, sistemas y adecuaciones finales, especialmente en la estación Observatorio", explicó Brugada.

La empresa suiza SGS será la encargada de realizar el proceso de certificación técnica de la infraestructura, para garantizar que el servicio reinicie en condiciones óptimas de seguridad y eficiencia.

Cabe recordar que la rehabilitación integral de la Línea Rosa implicó una inversión de 37 mil millones de pesos, convirtiéndola en una de las obras más importantes del sistema de transporte capitalino.

��Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro de la CDMX, completamente reconstruida tras 50 años de operación. Aunque aún faltan algunos detalles para concluir la obra civil, el tren ya circula desde Juanacatlán hasta esta terminal, que conectará con el Tren… pic.twitter.com/HzGYD8145j— El Universal (@El_Universal_Mx) October 9, 2025

EE