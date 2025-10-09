En los últimos días, un video que muestra a un hombre con un sorprendente parecido a Juan Gabriel, fallecido en 2016, ha causado revuelo en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguran que el sujeto simplemente imita al artista, otros han llegado a afirmar que podría tratarse del mismísimo “Divo de Juárez”.

El clip, grabado aparentemente en París, despertó nuevamente las teorías sobre el intérprete de “Querida” y generó curiosidad sobre la identidad del protagonista. Ante la ola de comentarios, el creador de contenido Carlos Chavira decidió investigar quién es realmente este misterioso hombre.

La investigación de Carlos Chavira

Chavira explicó en un video: “Como bien saben, este hombre se hizo extremadamente viral después de que compararan su gran parecido con el Divo de Juárez y sí, empezaron a asegurar que era el mismísimo Juan Gabriel”.

Sin embargo, el creador aclaró que no revelaría el nombre del sujeto “para respetar su vida privada”. Según contó, inició una búsqueda de coincidencias faciales en Internet y, tras indagar más, encontró detalles que lo hicieron dudar de las teorías que circulaban.

“Me di cuenta de que participó en un evento en Francia, entonces este país coincide con el video; pero en todas las fotografías se le ve con una guitarra y cantando, un poco extraño que tenga la pasión por la música”, señaló.

Posteriormente, agregó: “Buscando más, me di cuenta de que pertenece a un roster de artistas que pertenece a Canal Artistas, que por cierto es un tipo de red social que utilizan artistas independientes en aquel país, pero se ve bastante desactualizada”.

De acuerdo con Chavira, este hallazgo permitió confirmar que el hombre no es Juan Gabriel, ya que existen registros de sus presentaciones incluso de cuando el cantante mexicano aún vivía.

“La verdad es que no; hay muchísima información de esta persona en Internet, de sus presentaciones en el pasado”, concluyó.

El video ha generado todo tipo de comentarios. Mientras algunos internautas reconocieron el parecido físico, la mayoría coincidió en que solo se trata de una coincidencia.

“Es la genética, por eso a veces dicen que hay siete personas iguales a ti en diferentes partes del mundo; un estudio hecho (si no me equivoco) dice que el 70% de las personas de la Tierra nos parecemos genéticamente.”

Aunque las teorías sobre el supuesto “regreso” de Juan Gabriel resurgen cada cierto tiempo, esta vez todo apunta a que el protagonista del video viral es simplemente un músico francés con un sorprendente parecido al ícono mexicano.

