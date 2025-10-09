t.A.T.u anuncia concierto en México: precio de boletos y cuándo salen a la venta

Lena Katina y Julia Volkova, integrantes del icónico dúo ruso t.A.T.u., dieron a conocer su regreso a los escenarios con dos conciertos en la Ciudad de México (CDMX).

A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca del esperado concierto.

¿Cuál es el precio de los boletos del concierto de t.A.T.u. en México?

De acuerdo con la información disponible sobre el concierto, los precios de los boletos rondan entre los 2 mil y los 4 mil 500 pesos mexicanos.

Cabe destacar que los costos varían dependiendo de la zona elegida y no incluyen cargos por servicio.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del concierto de t.A.T.u en México?

La venta general de boletos comenzará el viernes 10 de octubre a las 11:00 a.m., a través del sistema Ticketmaster México.

¿Cuándo es el próximo concierto de t.A.T.u en México?

El próximo concierto de t.A.T.u. en México será los días 1 y 2 de diciembre de 2025 en La Maraka, ubicado en Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, CDMX.

El regreso de t.A.T.u. a México promete transportar al público a la nostalgia de los 2000, una época en la que el dúo ruso alcanzó gran popularidad, llenando estadios y generando polémica con su estilo provocador y su distintivo sonido pop.

Su última presentación en el país fue en 2006, cuando ofrecieron conciertos en el Palacio de los Deportes y en Guadalajara como parte de la gira de su álbum Dangerous and Moving.

