Instalarán en el Consejo Regulador del Tequila oficina de "oriGIn América Latina"

En el marco de la inauguración de la “Bienal de oriGIn 2025” —que del 8 al 10 de octubre se celebrará en el Centro de Convenciones de Morelia, en Michoacán—, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente de oriGIn, Riccardo Deserti, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo y el presidente del Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT), Aurelio López Rocha, participaron en la firma de convenio para el establecimiento de la Antena Regional "oriGIn América Latina" que fungirá como oficina de enlace y se encontrará en el edificio del CRT en Zapopan, Jalisco.

Durante su mensaje, Ramírez resaltó la gran relación de trabajo en conjunto que se ha creado con el CRT y agradeció el respaldo del organismo para la realización de la Bienal de oriGIn y para la instalación de la Antena Regional.

"Esta Antena Regional de oriGIn en América Latina es un espacio desde el cual detectaremos una nueva forma de hacer economía, una economía con justicia, con precios justos, con identidad y con raíces, asumimos esta responsabilidad con plena conciencia de que debemos redoblar esfuerzos para mantener la posición destacada que hoy Michoacán y México tienen ante el mundo… Les reitero mi compromiso por seguir luchando por la causa que hoy nos convoca" recalcó el Gobernador de Michoacán.

Por su parte, López Rocha, habló del compromiso que representa el instalar en el CRT esta oficina de enlace.

"La apertura de la Antena Regional en América Latina es, sin duda, un hito estratégico, fortalecerá la protección y la gobernanza de las IGs latinoamericanas y, a la vez, ofrecerá servicios a IGs europeas y de otros países en materias clave como defensa, cumplimiento y acceso a mercados. Es un puente de doble vía que favorece el desarrollo territorial, la competitividad y la reputación de nuestras comunidades productoras" reafirmó el presidente del CRT.

La Antena Regional "oriGIn América Latina" estará bajo la conducción de Alfredo Rendón Algara, ex director general del IMPI, quien cuenta con una amplia experiencia en propiedad industrial. De esta forma, el Consejo Regulador del Tequila refuerza su compromiso para proteger al Tequila y para trabajar de la mano con más productos distintivos de México y el mundo.

