El periodo para tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos iniciará el próximo 16 de octubre del presente año en todos los estados de la República Mexicana, según lo establecido en la publicación del 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación.

El objetivo de este nuevo documento es reforzar la seguridad en los datos de la población mexicana , así como agilizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , declaró que " este nuevo documento de identidad ampliará las posibilidades de los mexicanos para identificarse, incluso desde la infancia .”

La CURP con datos biométricos se podrá tramitar de forma presencial en las oficinas físicas del Registro Civil o en uno de los 145 módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO), en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.

También podrás realizarlo en línea a través de la plataforma digital Llave MX, siempre y cuando cuentes con datos registrados ante otras dependencias, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) .

Para este trámite, además de los datos tradicionales que se requieren, como fecha y lugar de nacimiento, nombre completo y número de registro de población, en este nuevo documento se incluirían los siguientes datos biométricos:

Fotografía digital de nuestro rostro

Escaneo de iris

Huellas dactilares

Firma electrónica

¿Será un documento obligatorio para trámites escolares?

La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la CURP biométrica no será obligatoria como identificación oficial. La Mandataria dijo que cada persona tendrá la libertad de decidir si se inscribe para obtenerla y, de igual manera, los padres de familia y tutores decidirán si tramitan este documento para sus hijos e hijas o no, por lo que no será obligatoria presentarla en ninguna diligencia que se realice ante las escuelas federales.

“ No es obligatoria [...] La gente decide si da sus datos personales o no a partir de lo que ofrece la opción de tener una identidad, así está en la ley. Ninguna institución debe obligar a exigir la CURP biométrica ”, afirmó Sheinbaum el pasado mes de agosto desde Palacio Nacional.

