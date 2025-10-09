Uno de los beneficios menos conocidos de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es la posibilidad de viajar y conocer nuevos lugares sin gastar demasiado.La credencial Inapam permite a las personas de la tercera edad acceder a descuentos, promociones y beneficios especiales en distintos establecimientos, con el objetivo de facilitar su acceso a servicios y actividades que contribuyan a una vejez digna y sin complicaciones.Contrario a lo que muchos creen, los descuentos de Inapam no se limitan a servicios básicos o alimentos; también aplican en áreas que fomentan el desarrollo personal, la integración social y, por supuesto, la felicidad y bienestar de los adultos mayores.Por ello, Inapam ha establecido convenios con sitios que ofrecen viajes, experiencias recreativas y actividades de ocio y educativas.Porque todos merecen descansar, especialmente las personas mayores, en Jalisco los beneficiarios de la tarjeta Inapam pueden acceder a descuentos significativos en diversas agencias de viaje que facilitan la organización de su salida perfecta.A continuación, te presentamos las agencias de viaje con descuento en Jalisco:Además, también puedes obtener descuentos en los siguientes hoteles del estado:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP