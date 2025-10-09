Uno de los beneficios menos conocidos de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es la posibilidad de viajar y conocer nuevos lugares sin gastar demasiado.

La credencial Inapam permite a las personas de la tercera edad acceder a descuentos, promociones y beneficios especiales en distintos establecimientos , con el objetivo de facilitar su acceso a servicios y actividades que contribuyan a una vejez digna y sin complicaciones.

Contrario a lo que muchos creen, los descuentos de Inapam no se limitan a servicios básicos o alimentos; también aplican en áreas que fomentan el desarrollo personal, la integración social y, por supuesto, la felicidad y bienestar de los adultos mayores.

Por ello, Inapam ha establecido convenios con sitios que ofrecen viajes, experiencias recreativas y actividades de ocio y educativas.

Porque todos merecen descansar, especialmente las personas mayores, en Jalisco los beneficiarios de la tarjeta Inapam pueden acceder a descuentos significativos en diversas agencias de viaje que facilitan la organización de su salida perfecta.

A continuación, te presentamos las agencias de viaje con descuento en Jalisco:

Agencia de viajes Kaj Tours & Servicios | Avenida Fray Junípero Serra #987-A, Colonia Alcalde Barranquitas, C.P. 44270 – 5% y 10% de descuento.

Viajes Guerrero | Ramón Corona #139-A, Colonia Santa Anita, C.P. 45300 – 5% de descuento.

Agencia de viajes Lorena Tours | Hidalgo Ote #9, Colonia Centro – Tarifa preferencial.

Además, también puedes obtener descuentos en los siguientes hoteles del estado:

Hotel Loma Bonita | Prol. Hidalgo #1260 Poniente, Col. Centro, C.P. 47170 – 15% de descuento.

Hotel Mesón de los Cristeros | Francisco I. Madero #12, Col. San Miguel el Alto, C.P. 47140 – 10% de descuento.

Hotel Gran Casa Sayula | Independencia #62, Col. Centro, C.P. 49300 – 25% de descuento.

Hotel La Provincia | Ramón Corona #65, Col. Centro, C.P. 49300 – 5% de descuento.

Hotel Mesón del Ánima | Ávila Camacho #171 Oriente, Col. Centro, C.P. 49300 – 10% de descuento.

Inmobiliaria Hotelera Tapatía S.A. de C.V. | Sucursales en Zapopan, C.P. 45169 – Tarifa preferencial.

Hotel de Mendoza S.A. | Venustiano Carranza #16, Col. Centro, C.P. 44100 – Tarifa preferencial de $1,650.00.

