Jalisco |

Agencias de viaje en Jalisco ofrecen descuentos para adultos mayores con Inapam

En Jalisco, los adultos mayores con tarjeta Inapam disfrutan de descuentos en agencias de viaje para organizar salidas cómodas y accesibles

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Los beneficios de Inapam no solo cubren alimentos y servicios; también fomentan el desarrollo, la integración y el bienestar de los adultos mayores. CANVA/ESPECIAL

Uno de los beneficios menos conocidos de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es la posibilidad de viajar y conocer nuevos lugares sin gastar demasiado.

La credencial Inapam permite a las personas de la tercera edad acceder a descuentos, promociones y beneficios especiales en distintos establecimientos, con el objetivo de facilitar su acceso a servicios y actividades que contribuyan a una vejez digna y sin complicaciones.

Contrario a lo que muchos creen, los descuentos de Inapam no se limitan a servicios básicos o alimentos; también aplican en áreas que fomentan el desarrollo personal, la integración social y, por supuesto, la felicidad y bienestar de los adultos mayores.

Por ello, Inapam ha establecido convenios con sitios que ofrecen viajes, experiencias recreativas y actividades de ocio y educativas.

Porque todos merecen descansar, especialmente las personas mayores, en Jalisco los beneficiarios de la tarjeta Inapam pueden acceder a descuentos significativos en diversas agencias de viaje que facilitan la organización de su salida perfecta.

A continuación, te presentamos las agencias de viaje con descuento en Jalisco:

  • Agencia de viajes Kaj Tours & Servicios | Avenida Fray Junípero Serra #987-A, Colonia Alcalde Barranquitas, C.P. 44270 – 5% y 10% de descuento.
  • Viajes Guerrero | Ramón Corona #139-A, Colonia Santa Anita, C.P. 45300 – 5% de descuento.
  • Agencia de viajes Lorena Tours | Hidalgo Ote #9, Colonia Centro – Tarifa preferencial.

Además, también puedes obtener descuentos en los siguientes hoteles del estado:

  • Hotel Loma Bonita | Prol. Hidalgo #1260 Poniente, Col. Centro, C.P. 47170 – 15% de descuento.
  • Hotel Mesón de los Cristeros | Francisco I. Madero #12, Col. San Miguel el Alto, C.P. 47140 – 10% de descuento.
  • Hotel Gran Casa Sayula | Independencia #62, Col. Centro, C.P. 49300 – 25% de descuento.
  • Hotel La Provincia | Ramón Corona #65, Col. Centro, C.P. 49300 – 5% de descuento.
  • Hotel Mesón del Ánima | Ávila Camacho #171 Oriente, Col. Centro, C.P. 49300 – 10% de descuento.
  • Inmobiliaria Hotelera Tapatía S.A. de C.V. | Sucursales en Zapopan, C.P. 45169 – Tarifa preferencial.
  • Hotel de Mendoza S.A. | Venustiano Carranza #16, Col. Centro, C.P. 44100 – Tarifa preferencial de $1,650.00.

