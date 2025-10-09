La tradicional Romería de la Virgen de Zapopan 2025 reunirá a miles de fieles que acompañarán a “La Generala” en su recorrido desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan. Si planeas asistir y no sabes cómo llegar, aquí te contamos las rutas de camión y tren ligero más convenientes para acercarte al punto principal de la celebración.A continuación te decimos que rutas te dejan cerca de la Basílica de Zapopan:La estación más cercana al punto de llegada de la Romería es Plaza Patria, ubicada a unos 14 minutos caminando de la Basílica de Zapopan.Se recomienda llegar con anticipación, usar ropa cómoda y prever los cierres viales que se implementarán en torno a la Basílica y las principales avenidas de Zapopan. Si vas en transporte público, consulta los horarios especiales del SITEUR y del SITREN, que suelen ampliarse durante la jornada de la Romería.Para más información de cómo llegar ingresa aquí. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS