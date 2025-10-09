Jueves, 09 de Octubre 2025

Jalisco |

¿Cómo llegar en camión o tren a la Romería 2025?

Si planeas asistir a la Romería 2025 y no sabes cómo llegar, aquí te contamos las rutas de camión y tren ligero más convenientes

Por: El Informador

La tradicional Romería de la Virgen de Zapopan 2025 reunirá a miles de fieles. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La tradicional Romería de la Virgen de Zapopan 2025 reunirá a miles de fieles que acompañarán a “La Generala” en su recorrido desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan. Si planeas asistir y no sabes cómo llegar, aquí te contamos las rutas de camión y tren ligero más convenientes para acercarte al punto principal de la celebración.

¿Cómo llegar a la Romería en camión?

A continuación te decimos que rutas te dejan cerca de la Basílica de Zapopan:

  • Pino Suárez: a 1 minuto caminando
  • Juan Pablo II: a 2 minutos
  • Juan Manuel: a 3 minutos
  • Eva Briseño: a 6 minutos
  • Entre las líneas que llegan a estas zonas destacan:
  • C121 - A (Los Arcos)
  • T16-B/C02 (L1 Tren Ligero – Periférico Norte)
  • PLAZA PATRIA - VALLE
  • T08 - VÍA CORTA (Plaza Galerías)
  • T16-B - NEXTIPAC
  • T16-B - VILLA FONTANA
  • C73 (Jardines del Vergel)
  • C81 - BELENES LOMAS
  • C82 - BELENES MESA
  • C88 (Plaza Patria)
  • C136 (Av. Vallarta)
  • T16-B/C03 - VILLA FONTANA (L1/L3 Tren Ligero – Ávila Camacho)
  • T16-B/C04 - VILLAS (Plaza Patria)
  • T16-B/C05 - PARQUES (Centro)
  • LM-V4 (Villa Fontana Diamante)
  • T08 (Haciendas del Valle)
  • C72 (Balneario Cañón de las Flores)
  • C84 (Santa Lucía)
  • C85 - A (Parque Real)

En tren ligero: opción rápida y directa

La estación más cercana al punto de llegada de la Romería es Plaza Patria, ubicada a unos 14 minutos caminando de la Basílica de Zapopan.

  • Puedes abordar la Línea 3 (L3) o la Línea 1 (L1) del SITEUR, según tu punto de partida.

Recomendaciones para la Romería 2025

Se recomienda llegar con anticipación, usar ropa cómoda y prever los cierres viales que se implementarán en torno a la Basílica y las principales avenidas de Zapopan.
Si vas en transporte público, consulta los horarios especiales del SITEUR y del SITREN, que suelen ampliarse durante la jornada de la Romería.

Para más información de cómo llegar ingresa aquí. 

