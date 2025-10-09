Hombre es condenado por abuso sexual cometido contra su hijastro

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer a través de un boletín que José Magdaleno "N" fue condenado a más de 10 años de prisión por el delito de abuso sexual infantil agravado.

La condena se logró gracias a los trabajos de investigación por parte de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia .

Los hechos que se documentaron en la carpeta de investigación del caso se registraron al interior de una finca de la colonia Providencia, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde Magdaleno "N" abusaba sexualmente del hijo de su pareja sentimental.

La madre de la víctima notó comportamientos extraños en su hijo y al cuestionarlo, el menor de edad confesó lo que le hizo su padrastro durante varios años. El niño no había revelado el abuso ya que el agresor amenazaba con matar a su hermana y a su madre si esto sucedía.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló su acusación, expuso datos de prueba y solicitó el procedimiento abreviado, mismo que fue autorizado por el Juez.

En consecuencia, se dictó fallo condenatorio por el delito de abuso sexual infantil agravado, imponiendo una pena privativa de libertad de 16 años en prisión. Además, se estableció el pago de reparación del daño que se cuantificará tras evaluar el daño emocional.

FF